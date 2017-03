Verdeeldheid over rol koning bij formatie

Een poging van de Raad van State en de Eerste Kamer om de koning beter op de hoogte te houden van het verloop van de kabinetsformatie is achter de schermen uitgelopen op een patstelling met de Tweede Kamer, meldt de Volkskrant vrijdag.

Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib (PvdA) weigert mee te gaan in de wens van VVD (voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol) en CDA (vicepresident van de Raad van State, Piet Hein Donner) om het staatshoofd op vooraf bepaalde momenten van informatie te voorzien.

De rol van het staatshoofd in de formatie, voorheen het enige moment dat koningin Beatrix direct haar invloed kon laten gelden, is al jaren een splijtzwam op het Binnenhof. Een meerderheid in de Tweede Kamer besloot in 2012 het formatieproces in eigen hand te nemen.