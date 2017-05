Van moord verdachte ex Nederlandse dood in cel

De Belgische ex-man en vermeende moordenaar van de Maastrichtse Femke Wetzels is „overleden in zijn cel”. De 63-jarige René F. is donderdagmorgen dood aangetroffen in de gevangenis van Hasselt, bevestigt het parket van de provincie Belgisch Limburg.

Justitie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden rond het overlijden. Volgens Belgische media pleegde hij zelfmoord. Hij werd vastgehouden op verdenking van doodslag, maar was nog niet veroordeeld.

F. was twintig jaar getrouwd met Wetzels (38) maar het stel ging eerder dit jaar uit elkaar. De Nederlandse kreeg een nieuwe relatie, met de 47-jarige eigenaar van een café in Lanaken. In de nacht van 3 maart kwam F. het café binnen en stak zijn ex-vrouw met een mes meerdere malen in de borststreek. Zij overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. F. werd door cafégangers overmeesterd.

Enkele dagen later hielden 150 Nederlanders en Belgen een stille tocht tegen zinloos geweld door Lanaken.