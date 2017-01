Van der Steur vecht voor politieke leven

Justitieminister Ard van der Steur verantwoordt zich donderdag in de Tweede Kamer opnieuw voor zijn rol in de nasleep van de Teevendeal. Het belooft een strijd om zijn politieke leven te worden. Ook premier Mark Rutte moet uitleg geven.

Het draait om de vraag of VVD’er Van der Steur in 2015 toen hij nog Kamerlid was de hand heeft gehad in het achterhouden van informatie voor de Tweede Kamer. Daarbij ging het om bedragen die gemoeid waren met de deal die Fred Teeven als officier van justitie sloot met crimineel Cees H.

Volgens Van der Steur is er geen nieuws. Hij stelt dat de commissie-Oosting die de gang van zaken heeft onderzocht de beschikking had over alle informatie en dat de feiten al zijn besproken tijdens een Kamerdebat in december 2015. Ook stelt hij dat hij helemaal niet heeft voorgesteld de bedragen te schrappen uit een Kamerbrief.

De kwestie achtervolgt niet alleen Van der Steur. In december 2015 steunde bijna de hele oppositie een motie van afkeuring over de manier waarop het kabinet van premier Rutte met de slepende affaire is omgegaan. De VVD-bewindslieden Ivo Opstelten en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) waren toen al opgestapt, net als Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.