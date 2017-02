Van der Staaij tegen NOS: Islam is wél bedreiging

De islam is een bedreiging. Dat stelt Kees van der Staaij (SGP) maandagochtend tegenover de NOS in een reactie op het RTL-debat van zondagavond. Andere lijsttrekkers zeiden daar geen gevaar te zien in de islam.

„Heel opvallend”, vond Van der Staaij. Volgens de SGP’er is er een groot verschil tussen christendom en islam. „Ik vind niet dat alle godsdiensten en opvattingen gelijkwaardig zijn.”

staaijnos

Het christendom roept volgens Van der Staaij op tot geweldloosheid terwijl de islam oproept tot geweld om andersdenkenden tot inkeer te brengen.

Het ”leerstuk jihad” vindt Van der Staaij bijvoorbeeld bedreigend. „Wereldwijd zien we dat velen dat écht serieus nemen.”

De lijsttrekker benadrukt dat hij niets heeft tegen moslims heeft. Dat zijn „vaak heel prettige burgers”.

Politici vaak te terughoudend in hun kritiek op de islam