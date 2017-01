Van der Staaij complimenteert andere politici

Volgens-SGP leider Van der Staaij moeten we in de Nederlandse politiek niet eindeloos „mopperen en katten”. Daarom deelde hij op het verkiezingscongres van zijn partij, in Hoevelaken, aan andere politici vooral complimenten uit.

Zo kregen Rutte (VVD) en Samsom (PvdA) het compliment dat zij ervoor gezorgd hebben dat er eindelijk weer eens een kabinet is dat de rit uitzit. CDA-leider Buma prees hij omdat diens partij eindelijk weer oog krijgt voor het belang van defensie. Ook de ChristenUnie kreeg een pluim op de hoed, omdat die onder partijleider Segers „meer oog gekregen heeft voor de duistere kanten van de islam”, aldus Van der Staaij.

Met verwijzing naar de vroegere partijleider Van Rossum en Van der Vlies bewees hij dat de SGP altijd oog heeft gehad voor het gevaar van de islam. „Ik wil maar zeggen: wij hebben in dit debat toch wel enig historisch recht van spreken, en passen ervoor om uit vrees tot het PVV-kamp te worden gerekend, in politiek-correcte zoetsappigheid te vervallen.’’

Van der Staaij besteedde in zijn toespraak tot het congres, waar behalve 240 afgevaardigden ook nog zo’n 260 belangstellenden aanwezig waren, ook aandacht aan de positie van de zondag en aan de onrechtvaardige inkomensverschillen tussen tweeverdieners en eenverdieners.