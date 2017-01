Van Dam tevreden over op maat gesneden G20-top

Nederland is zondag voor het eerst in jaren officieel aangeschoven bij een bijeenkomst van de G20, de club van belangrijkste economieën. Staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw trof bij toeval een agenda die Nederland past als een oude jas.

Economische zwaargewichten als de Verenigde Staten, China en de Europese Unie bespraken in Berlijn hoe ze onder meer verzilting en resistentie door overmatig antibioticagebruik kunnen tegengaan. „Dat was tweemaal in de roos”, vertelt Van Dam, „want Nederland loopt voorop in de veredeling van gewassen om die beter bestand te maken tegen zout water. Verder bepleiten we een veel spaarzamer omgang met antibiotica en daarin geven we ook het goede voorbeeld.”

Nederland maakt geen deel uit van de G20, al mocht een minister soms voor een enkele keer aanschuiven. Dit jaar is Nederland er wel steeds bij. Dat dankt de Nederlandse regering aan Duitsland, dit jaar de gastheer. De Duitse landbouwminister haalde met Van Dam een geestverwant op veel vlakken binnen.

Van Dam probeert maandag in Brussel de Nederlandse vrije-uitloopeieren te behoeden voor een degradatie. Omdat kippen al maanden noodgedwongen opgehokt moeten doorbrengen dreigen hun eieren het etiket ‘vrije uitloop’ te verliezen. Dat maakt ze minder gewild. Van Dam vindt dat „moeilijk te verkroppen”, maar ziet weinig kans op een snelle oplossing.