Van Dam baalt van EU-plan elektrisch vissen

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Nederlandse kotters onbeperkt met elektriciteit op soorten als schol en tong mogen gaan vissen. Een voorstel van de Europese Commissie waarin de zogeheten pulsvisserij in de Noordzee onder voorwaarden onbeperkt zou worden toegestaan is afgevoerd vanwege bezwaren van meerdere EU-lidstaten, waaronder Frankrijk.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) is „buitengewoon teleurgesteld” dat tijdelijk EU-voorzitter Malta aan die bezwaren tegemoet is gekomen. Hij zal donderdag op een bijeenkomst met zijn EU-collega’s in Brussel zijn ongenoegen uiten. Als „duidelijk signaal” onthoudt hij zich bij de stemming over een verordening over technische maatregelen, die hij voor de rest een „drastische verbetering” vindt.

Pulsvisserij gebeurt met een sleepnet (de pulskor) dat de zeebodem niet omwoelt, maar met stroomdraden bewerkt om de vissen op te schrikken. Het is minder schadelijk voor de bodem en bespaart de vissers veel brandstof.

Tot 2020 hebben 84 Nederlandse kotters een Europese ontheffing om onderzoek te doen naar de effecten. Als de plannen niet worden gewijzigd, mag daarna slechts 5 procent van de kottersvloot (22 schepen) de pulskortechniek gebruiken. Uitbreiding wordt volgens Van Dam „zeer moeilijk”.

(Euro)parlementariërs van CDA, ChristenUnie en SGP maken zich ook zorgen. Van Dam gaat zich er in Europa voor inzetten dat de pulstechniek alsnog wordt toegelaten als uit aanvullend onderzoek blijkt dat die niet schadelijk is voor het zeeleven en het ecosysteem. Hij gaat met man en macht proberen de plannen te wijzigen en kijken wat juridisch mogelijk is, aldus zijn woordvoerder.