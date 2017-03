Urker jongeren tegen Van der Staaij: Goed dat je onze kroeg in komt lopen

Voor het EO-programma Bolwerk bezocht SGP-leider Kees van der Staaij met presentator Thijs van den Brink Urk. In het programma gaat Van der Staaij in een visrokerij en in een kroeg in gesprek met christenen die PVV stemmen.

Christelijke PVV-stemmers kregen een stevige boodschap mee van de SGP-lijsttrekker. „Als je zegt dat de zondag en abortus je niet interesseert moet je vooral PVV stemmen. Maar anders ben je bij Geert Wilders aan het verkeerde adres.” Daarnaast zegt Van der Staaij niet onder de indruk te zijn van wat de PVV-voorman nu daadwerkelijk heeft bereikt.

„Geert Wilders zie ik vaak in filmpjes voorbij komen op sociale media. En hij zegt echt wat de mensen willen horen” verklaart een jonge Urker zijn stemgedrag. „Van jullie zie ik bijna nooit iets.” Van der Staaij zegt dat hij bang was dat de filmpjes die de SGP maakt „nog niet leuk genoeg” zijn.

De SGP’er vertrekt met een compliment. „Ik vind het wel goed dat je gewoon even de kroeg in komt lopen om met ons te praten, merkt er één op.” Een ander wil graag nog een selfie maken met Van der Staaij. „M’n moeder stemt ook SGP.”

Bolwerk werd vrijdagavond uitgezonden op NPO2.