„Uber is geen informatiedienst”

Taxi-app Uber behoort tot de vervoersbranche en is geen elektronische bemiddelingsdienst. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie donderdag in een zaak die taxichauffeurs uit Barcelona hadden aangespannen.

Overheden kunnen Uber daarom verplichten volgens het nationale recht vergunningen en licenties aan te vragen, aldus advocaat-generaal Maciej Szpunar. Het bedrijf kan zich niet beroepen op het vrij aanbieden van diensten.

Uber is volgens hem niet puur een bemiddelingsdienst, omdat de chauffeurs zonder het platform geen werk zouden hebben. „Er is eerder sprake van het organiseren en beheren van een volledig systeem voor stedelijk vervoer op aanvraag.” De rechters van het hof in Luxemburg volgen adviezen van de advocaat-generaal veelal.

Het oordeel zal goed vallen bij de traditionele vervoersaanbieders, die in tal van Europese steden de concurrentie voelen van de taxidienst.