Tweede Kamer stemt in met „aftapwet”

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de zogeheten ‘aftapwet’, waarmee inlichtingendiensten uitgebreidere toegang tot informatie via de kabel moeten krijgen.

Onder andere VVD, PvdA, CDA en de PVV steunen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). GroenLinks, SP en D66 stemden tegen. Zij vragen zich af of de bevoegdheden niet te ver gaan en vinden het toezicht erop niet sterk genoeg. De Eerste Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen.

De nieuwe wet maakt het voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogelijk om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen. Gegevens die relevant zijn, mogen tot drie jaar worden bewaard.

De oude inlichtingenwet is van 2002. Door technologische ontwikkelingen voldoet die niet meer. De bulk van de informatie loopt tegenwoordig via de kabel. Toegang tot de kabel is volgens de diensten onder meer belangrijk om de herkomst van cyberaanvallen beter te kunnen onderzoeken.