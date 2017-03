Turkse minister op ‘privébezoek’ in Nederland

Een omstreden bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken aan Nederland zal een soort privébezoek zijn. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft zijn ambtgenoot Mevlüt Cavusoglu duidelijk gemaakt dat hij diens bezoek op geen enkele manier zal ondersteunen en zijn ambtgenoot ook niet zal ontmoeten.

Ook heeft Koenders te kennen gegeven dat Nederland op geen enkele manier medewerking zal verlenen aan dit bezoek. Hij deed dit in een telefoongesprek met zijn ambtgenoot, naar aanleiding van diens verzoek Nederland officieel te bezoeken.

Koenders maakte nogmaals duidelijk dat het bezoek ongewenst is, omdat de Turkse bewindsman hier campagne wil voeren voor een referendum over de Turkse grondwet dat de president meer macht geeft. Nederland wil niet dat Turkse ministers de Nederlandse vrijheid van meningsuiting gebruiken voor een Turkse grondwetcampagne, aldus Koenders.

Cavusoglu had voorafgaand aan het gesprek met Koenders aangekondigd dat hij best bereid is om zijn bezoek uit te stellen tot na de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Dan moest Koenders het wel „vriendelijk vragen”. „Als er moeilijk wordt gedaan, kom ik zaterdag al”, had Cavusoglu gezegd.

Of hij nu de daad bij het woord voegt en inderdaad zaterdag hierheen komt, moet nog blijken. RTL Nieuws meldde op gezag van een woordvoerder van de Turkse regering dat Cavusoglu inderdaad zaterdag hierheen wil komen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde er geen uitsluitsel over geven, de Turkse ambassade had evenmin direct een antwoord.

Als de Turkse minister komt, is de volgende vraag waar hij zijn toehoorders zal toespreken. Op diverse plaatsen in het land is het sympathisanten van president Erdogan niet gelukt een zaal te reserveren. Het Turkse consulaat in Rotterdam en de ambassade in Den Haag behoren tot de opties. In Hamburg sprak Cavusoglu zijn aanhang ook al toe vanaf het balkon van het consulaat.