Tijs van den Brink haalt uit naar Wilders

Tijs van den Brink is boos op Geert Wilders. Volgens de EO-presentator heeft de PVV-leider een geluidsfragment gestolen uit zijn radioprogramma Dit is de dag. En dat irriteert hem behoorlijk, zegt hij in een blogpost op de site van Radio 1.

In een nieuw spotje van de PVV is te horen hoe Mark Rutte zegt: „Ik heb niets tegen de islam”. En dat zinnetje komt uit een interview van een paar weken geleden tussen de presentator en de premier. Meestal vindt Van den Brink het prima als mensen citaten gebruiken uit zijn show, maar dit is zijn visie een andere kwestie.

Open brief aan @geertwilderspvv: 'U heeft van ons gestolen. Dat klinkt hard, maar het is echt zo' https://t.co/Dy4wnJ7lNq via @nporadio1 — Tijs van den Brink (@TijsvandenBrink) 10 maart 2017

Volgens Van den Brink weigert Wilders zich serieus te laten interviewen over zijn plannen voor Nederland. „Als u dan vervolgens schaamteloos jat uit gesprekken met collega’s die wel de moeite nemen ons te woord te staan, irriteert dat me behoorlijk.”

Wilders team plukte het fragmentje van internet. „Eh, dat mag niet, meneer Wilders. Toegegeven, we moesten het even uitzoeken, maar u handelt in strijd met het ‘auteursrecht’ van de EO.” Van den Brink vroeg Wilders medewerkers het fragment offline te halen, waarop hij gelijk een advocaat achter zich aan kreeg. „Ik heb helemaal geen zin in juridisch gedoe. Interviewen is heel veel leuker. Daarom een voorstel. Wij staken onze juridische handelingen. En u komt voor 15 maart langs in onze studio voor een journalistiek interview over wat u allemaal concreet gaat doen als u premier wordt. Een premiersinterview, zeg maar. Deal?”