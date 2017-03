Thieme viert doorbraak van dierenpartij

Groot feest bij de Partij voor de Dieren: die groeit van twee naar vijf zetels.

De PvdD kwam in 2006 met twee zetels in de Kamer. Dat aantal stabiliseerde bij de verkiezingen in 2010 en 2012. Nu lijkt er toch sprake te zijn van een doorbraak.

Partijleider Thieme toonde zich woensdagavond tijdens de uitslagenbijeenkomst in de Haagse Pulchri Studio opgetogen over de grote winst voor haar partij. „Een fantastische beloning voor het vasthouden aan onze idealen”, stelde ze. En: „Het is altijd heel fijn als het daadwerkelijk zo blijkt te zijn dat mensen ons planeetbrede programma hebben ontdekt.”

Wij zijn, vervolgde ze, „het groene anker dat andere partijen bij de les houdt. Veel partijen vervallen vaak in compromisme, waarbij ze hun idealen aan de wilgen hangen.”

Thieme constateerde tot haar tevredenheid dat „partijen die het klimaatbeleid serieus willen nemen” –ChristenUnie, D66, GroenLinks en haar partij– samen in zeteltal zijn verdubbeld.

Partijgenoten stelden opgetogen vast dat de grote winst van concurrent GroenLinks de PvdD niet van een zege heeft afgehouden.