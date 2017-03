Tankervliegtuig klaar met missie tegen IS

Het Nederlandse KDC-10 tankervliegtuig heeft zijn missie in de strijd tegen terreurgroep IS in het Midden-Oosten afgerond. Het toestel keert dinsdag terug naar de thuisbasis in Eindhoven, aldus het ministerie van Defensie. Ruim dertig militairen waren mee voor de missie.

Het vliegtuig vertrok eind januari naar een basis in Koeweit. Het heeft de afgelopen zes weken 189 vliegtuigen van de internationale coalitie bijgetankt boven Irak en het oosten van Syrië. In totaal heeft de KDC-10 2,6 miljoen pond brandstof geleverd, aldus het ministerie.