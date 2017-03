Studie: glyfosaat niet kankerverwekkend

Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is niet kankerverwekkend. Dat heeft het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) woensdag geoordeeld.

De kans dat de omstreden basisstof, onder meer verwerkt in de veelgebruikte verdelger Roundup, op de markt blijft in de EU is hiermee toegenomen. De Europese Commissie zei in juni het middel voorlopig toe te staan tot ECHA een wetenschappelijk oordeel had geveld. Het gebruik in parken, speelplaatsen en tuinen moet wel worden geminimaliseerd, aldus Brussel, evenals het sproeien op akkers vlak voordat wordt geoogst.

De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelde eerder dat glyfosaat waarschijnlijk wel kankerverwekkend is. Greenpeace wil het middel van de markt hebben en werkt met andere actiegroepen en milieuorganisaties aan een Europees burgerinitiatief om het verboden te krijgen.