Steun voor Nederlandse klacht jegens Turkije

Veel fracties in de Tweede Kamer hebben hun steun betuigd aan het besluit van de regering om Turkije erop te wijzen dat de Nederlandse publieke ruimte niet de plek is voor politieke campagnes van andere landen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken is van plan naar Rotterdam te komen om campagne te voeren voor een Turks referendum. Onwenselijk, vindt de regering.

Premier Mark Rutte zei dat Nederland niet meewerkt aan die campagnemanifestatie, die gepland staat voor 11 maart in een partycentrum in Rotterdam. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van die stad deelt dat standpunt en liet weten de komende dagen er nauw contact over te blijven houden met het kabinet.

Het standpunt van de regering kreeg meteen onder meer steun van ChristenUnie en SP. D66-leider Alexander Pechtold, PVV en VoorNederland hadden eerder al aangegeven niets in de manifestatie te zien.

Minister Mevlüt Cavusoglu van Buitenlandse Zaken wil in ons land steun zoeken bij Turkse Nederlanders voor wijzigingen van de grondwet die president Recep Tayyip Erdogan meer macht moet geven. Daar houdt Turkije op 16 april een referendum over.

Ook in Duitsland is er onenigheid over het campagnevoeren door Turkse bewindslieden. Twee optredens zijn donderdag tegengehouden. Turkije riep daarvoor de ambassadeur van Duitsland op het matje.