Stemmenwinst ChristenUnie in grote steden; geen extra zetel

Gejuich klinkt er in café De Tijd vlak bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag als de prognoses op het scherm verschijnen. Alles duidt erop dat de ChristenUnie de felbegeerde zesde zetel heeft binnengehaald. Pas in de vroege ochtend kantelt dat beeld: ondanks winst blijft de partij stabiel op vijf.

Gejuich klinkt er ook als de uitslag van Amsterdam binnenkomt: van 0,8 naar 1,5 procent. Bijna een verdubbeling dus. Een partijgenoot vliegt kandidaat nummer 7 om de hals. „Dit is het Don Ceder-effect!” De 27-jarige Ceder woont in de Bijlmer en probeerde vooral kiezers uit zijn woonplaats te overtuigen. „Een bekend gezicht uit de stad spreekt Amsterdammers aan”, denkt de twintiger.

Zijn plaatsgenote Klein (plek 39) richtte zich in de campagne op Amsterdamse migranten. „Daar zitten veel christenen tussen die niet gaan stemmen of niet weten hoe dat moet. „Ik heb maar vier hokjes rood gekleurd, dan zit er altijd een goede bij”, zei iemand bijvoorbeeld. Ik moet deze mensen echt uitleggen hoe het stemmen in zijn werk gaat.”

Op het scorebord van de ChristenUnie staat een plus bij de vier grote steden. In plekken waar de partij traditioneel het grootst is, staat juist een procentuele min. Zo laat Bunschoten een daling van 3 procent zien. Dat heeft vooral te maken met de hoge opkomst, want in absolute aantallen zijn er 26 stemmen bij gekomen. Ook in Zwartewaterland betekent een winst van 133 stemmen een verlies van 0,6 procent. In Urk loopt het aantal kiezers wel flink terug: van 1816 naar 1376. De SGP zit in die gemeente juist in de lift.

Het is nog speculeren wie de nieuwe CU-stemmers zijn. Partijleider Segers kreeg de afgelopen tijd veel reacties van mensen buiten zijn traditionele achterban. „Mensen die soms niets met het christelijk geloof hebben, maar zich aangesproken weten door onze boodschap over waardig ouder worden, godsdienstvrijheid en de zorg voor de schepping.”

Met de zes zetels volgens de prognoses leek de ChristenUnie even haar historische hoogtepunt van 2006 te evenaren. De opkomst was toen, net als nu, hoog.

Hoewel het zetelaantal dus stabiel lijkt te blijven, is er overal in het land winst geboekt. Of de partij, net als in 2006, weer in een kabinet stapt? „Wij zijn altijd bereid om te praten”, reageert Segers. „De ChristenUnie wil het verschil maken, en dat hebben we in het verleden zowel in de oppositie als in de coalitie kunnen doen.”

Hij wil nog niet op de formatie vooruitlopen, maar merkt op dat zijn partij een scharnierfunctie kan vervullen tussen links en rechts.

Als anderen niet met voorkeurstemmen zijn gekozen, blijft de samenstelling van de Tweede Kamerfractie hetzelfde. Het Groningse Statenlid Van der Graaf schuift dan niet aan in Den Haag.