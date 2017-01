Staatscommissie gaat parlement onderzoeken

De regering roept een staatscommissie in het leven die het functioneren van de parlementaire democratie gaat bestuderen. Commissaris van de Koning en voormalig Kamerlid en minister Johan Remkes wordt voorzitter van de commissie.

Premier Mark Rutte maakte de oprichting van de staatscommissie vrijdag bekend. De staatscommissie parlementair stelsel gaat onder meer kijken of er iets moet veranderen aan de wijze waarop parlementariërs worden gekozen, de taken van het parlement en het functioneren van de parlementaire democratie in bredere zin. De commissie zal volgend jaar haar advies uitbrengen, aldus Rutte.

De voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer, Khadija Arib en Ankie Broekers-Knol, riepen Rutte in de zomer al op zo’n staatscommissie in te stellen.