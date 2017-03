SPD-leider Schulz opgelucht over uitslag

De Duitse kanselierskandidaat Martin Schulz van de SPD heeft verheugd gereageerd op de Nederlandse verkiezingsuitslag. „Wilders heeft de verkiezing in NL niet kunnen winnen” twitterde hij zowel in het Duits als in het Nederlands. „Ik ben opgelucht, maar we moeten verder voor een open en vrij Europa blijven vechten”, aldus de sociaaldemocraat.

Schulz hoopt in september op succes bij de Bondsdagverkiezingen. De oud-voorzitter van het Europees Parlement maakt volgens peilingen serieus kans om bondskanselier te worden. Zijn belangrijkste rivaal is zittend kanselier Angela Merkel (CDU). Maar veel ogen zijn ook gericht op de populistische partij Alternative für Deutschland. Die hoopt voor het eerst in de Bondsdag te komen.