Spaanse concurrent Dijsselbloem houdt zich in

De Spaanse minister Luis de Guindos van Financiën stelt zich vooralsnog geen kandidaat voor het voorzitterschap van de eurogroep. De in Brussel als grootste concurrent van Jeroen Dijsselbloem beschouwde bewindsman wil „niet speculeren” over de politieke toekomst van de huidige eurogroepvoorzitter.

„We hebben nu een voorzitter en we weten niet wat er met de verkiezingen in Nederland gebeurt”, zei De Guindos donderdag in Brussel tegen journalisten. In 2015 greep Dijsselbloem bijna naast een tweede termijn omdat de machtige Duitse minister Wolfgang Schäuble De Guindos steunde. Dat hadden de EU-leiders volgens hem afgesproken omdat Spanje voor de hoge EU-posities onderbedeeld is.

Dijsselbloem zei woensdag dat hij voorzitter van de eurogroep wil blijven, ook als hij na de verkiezingen geen minister meer zou zijn. Volgens hem kan de afspraak dat de voorzitter een minister moet zijn veranderd worden.