SP-wethouder Arnhem haalt uit naar ‘virtuele’ Van der Staaij

Een SP-wethouder uit Arnhem heeft op Twitter grof uitgehaald naar een virtuele versie van SGP-leider Kees van der Staaij. Tegenover Omroep Gelderland noemt de SGP de opmerkingen „ver onder de maat en SP-onwaardig.”

„Keesie ik ben je God! Als ik je vergeet eten te geven, dan is dat Mijn wil! Eerst maar even inenten, viezerik! #kamergotchi”, twitterde Gerrie Elfrink. De woorden zijn gericht aan ‘Kamergotchi’ Kees.

De Kamergotchi is een app die is gelanceerd door Arjen Lubach, presentator van het satirische televisieprogramma Zondag met Lubach van de VPRO. Wie de app downloadt, krijgt een politicus toegewezen voor wie moet worden gezorgd. Het idee is gebaseerd op de Tamagotchi, een spelletje dat eind jaren ’90 razend populair was.

tweetelfrink1

De SGP is niet gediend van Elfrinks uitlatingen. Via Twitter heeft partijvoorlichter Menno de Bruyne gevraagd of de SP „deze rotte tomaat uit de mand kan verwijderen.”

tweetbruyne

In het AD verdedigt de wethouder zich door te stellen dat zijn actie „humoristisch” is bedoeld. „Het is een grap, maar ook een serieuze boodschap. Ik ben faliekant tegen het vaccinatiebeleid van de SGP.”