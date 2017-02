Simons niet bezorgd over schadeclaim DENK

Sylvana Simons maakt zich weinig zorgen over de schadeclaim die haar voormalige partij DENK tegen haar heeft ingediend. Dat zegt de lijsttrekker van de politieke partij Artikel 1 in een interview met Zaman Vandaag, waarvan woensdagavond een deel is verschenen.

DENK eist van Simons 30.000 euro en van voormalig campagneleider Ian van der Kooye, die samen met Simons vertrok, 40.000 euro. Door zich negatief uit te laten over DENK hebben de twee contractbreuk gepleegd, zo redeneert DENK. Maar hier ligt Simons dus niet wakker van, zegt ze nu.

„Geen rechter gaat DENK gelijk geven”, stelt Simons. „Het enige wat wij niet willen, is de kiezers van DENK schofferen. Dat zijn oprechte mensen met een oprecht verlangen. Ook over de partij of organisatie zal je ons niets horen zeggen, vragen over onze persoonlijke ervaringen beantwoorden we gewoon.”

Simons gaat ook in op de strategie van haar voormalige partij, die volgens haar vooral het werk was van Van der Kooye. „Laat de media vertellen aan alle Turken dat er een ‘Turkenpartij’ is in Nederland”, luidde het advies van Van der Kooye. „Dat wilde Selçuk Özturk, de voorzitter en werkelijke leider van DENK, eigenlijk niet, hij wilde van het label ‘Turkenpartij’ af.”

Simons en Van der Kooye verlieten kort voor kerst de partij. Simons verklaarde in de Volkskrant zich niet meer te kunnen vinden in de stijl van DENK. Ook was ze teleurgesteld over de wijze waarop de partij reageerde op bedreigingen aan haar adres. „DENK appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie, maar biedt geen lonkend perspectief en toont geen leiderschap.”

Het hele interview met Zaman Vandaag verschijnt zaterdag.