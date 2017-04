SGP wil film maken tegen euthanasie

De SGP wil een documentaire gaan maken die aan het buitenland laat zien hoe ver de Nederlandse euthanasiepraktijk al gevorderd is, om op die wijze „internationale druk op te bouwen” tegen die praktijk.

Dat kondigt SGP-leider Van der Staaij vandaag aan op het jaarlijkse partijcongres van de SGP in Hoevelaken. Van der Staaij: „Nederland is gewend geraakt aan het oprekken van ethische grenzen rond de dood. Maar de feiten op zich zijn al genoeg om de buitenwereld te schokken. Dan denk ik niet alleen aan de vergaande plannen die nu in de maak zijn rond het zogenaamde voltooide leven. Het gaat ook om wat nu al kan en gebeurt: euthanasie bij psychisch zieke mensen en euthanasie bij dementerende mensen zonder dat zij op dat moment kunnen verklaren dat zij dat echt willen en zonder dat er een rechter aan te pas komt. Dat kan toch niet in een rechtsstaat?”

Het is Van der Staaijs ervaring dat „als je daarover in het buitenland vertelt, mensen vaak ongelovig en geschokt reageren. Wij willen dat er in de landen om ons heen meer bekendheid komt over de ernstige situatie in Nederland.”

Nederland spreekt andere landen regelmatig aan op de mensenrechten, stelt Van der Staaij vast. „Het zou goed zijn als het buitenland op zijn beurt nu Nederland indringend aanspreekt op de ontspoorde euthanasiepraktijk en dat buitenlandse overheden, de internationale medische wereld en ngo’s (maatschappelijke organisaties, red.) druk op ons gaan uitoefenen om dit aan te passen.”

Opiniestukken

De SGP-leider wil bovendien in buitenlandse kranten opiniestukken gaan plaatsen over de thematiek. Ook zal hij de zaak in mei op een internationaal prolifecongres in Boedapest aan de orde stellen.

Om het project van de documentaire mogelijk te maken, gaat de SGP op zoek naar financiers uit onder meer het bedrijfsleven.