SGP rekent uiteindelijk op steun voor initiatiefwet

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij is ervan overtuigd dat er „vroeg of laat” voldoende steun zal zijn in beide Kamers voor zijn initiatiefwet om de Grondwet te wijzigen.

De SGP-leider wil in de Grondwet opnemen dat er voortaan goedkeuring van een tweederdemeerderheid van de Tweede en Eerste Kamer nodig is als Nederland soevereiniteit overdraagt aan Brussel. Als de EU bevoegdheden teruggeeft, volstaat een gewone meerderheid om dat te accepteren.

Van der Staaij verdedigde zijn wetsvoorstel dinsdagmiddag in de Eerste Kamer. Mogelijk krijgt hij daar uiteindelijk nipt steun van een meerderheid. Omdat zijn wet een grondwetswijziging beoogt, moet die later door een tweederdemeerderheid van beide Kamers worden goedgekeurd. Of dat gaat lukken, kon de SGP’er dinsdagmorgen niet zeggen. „Dat is onzeker.”

Toch blijft hij positief: „Mijn voorstel sluit namelijk precies aan bij waar nu behoefte aan is: onze nationale soevereiniteit beter beschermen. Het is echt tijd om een bescheiden correctie aan te brengen op het boven alles, zelfs ten koste van onze eigen Grondwet, verlenen van voorrang aan Europese integratie.”

Hoe partijen ook denken over de overdracht van bevoegdheden naar Brussel, elke fractie zou er volgens hem mee moeten kunnen instemmen dat er voor die overdracht eerlijke spelregels gelden.

SGP-senator Van Dijk noemde het dinsdag tijdens het debat „echt niet meer van deze tijd” dat de helft van het aantal Kamerleden plus één voldoende is om nationale bevoegdheden over te dragen aan de EU.

Hij rekent er bovendien op dat een zwaardere goedkeuringsprocedure de regering „extra zal stimuleren om bij de onderhandelingen over een nieuw Europees verdrag het onderste uit de kan te halen voor Nederland én dat onze regering genoopt zal zijn om vanaf het allereerste begin goed overleg te hebben met beide Kamers.”

Mogelijk kan de initiatiefwet de behoefte aan referenda over Europese verdragen verminderen, opperde Van Dijk.

„Bij referenda komt onbehagen naar boven over de machtsuitbreiding van Europa”, stelde Van der Staaij dinsdagmorgen. „Het kan best zo zijn dat een verzwaarde goedkeuringsprocedure voor de overdracht van bevoegdheden de behoefte bij mensen wegneemt om de EU via een referendum een tik uit te delen.”