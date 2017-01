Het congres van de SGP moet een besluit nemen over het al dan niet opnemen van de doodstraf in het verkiezings­programma.

De partijafdelingen in de gemeenten Zwartewaterland en Zaanstad willen expliciet vastleggen dat de partij voor herinvoering van de doodstraf is. Dat blijkt uit de amendementenbundel die het hoofdbestuur eind vorige week rondstuurde. Het SGP-verkiezingscongres vindt volgende week zaterdag plaats in Hoevelaken.

In het beginselprogramma van de SGP staat dat de partij voor de invoering van de doodstraf is. Dat ontbreekt dit keer in het verkiezingsprogramma. Wel staat in het concept dat uitlevering van terroristen aan landen die de rechtsstaat kennen en de doodstraf toepassen, mogelijk moet zijn.

Zwartewaterland en Zaanstad zijn het daar niet mee eens en willen herinvoering expliciet opnemen. Het partijbestuur ontraadt de amendementen. Het onderwerp levert vaak negatieve publiciteit op en daardoor komt er geen aandacht voor andere punten in het verkiezingsprogamma.