SGP lanceert site voor gedupeerde eenverdiener

De SGP heeft dinsdagmiddag een rekentool gelanceerd waarmee de 400.000 Nederlandse eenverdieners zelf kunnen berekenen hoeveel ze op jaarbasis meer belasting betalen dan tweeverdieners.

SGP-voorman Van der Staaij vulde de rekenhulp samen in met Eline Peters uit Nieuwer ter AA. Daaruit bleek dat Peters (moeder van vijf kinderen) en haar eenverdienende echtgenoot op jaarbasis 8900 euro méér belasting betalen dan tweeverdieners die hetzelfde gezinskomen samen verdienen. Peters: “We vinden het niet erg om hard te werken, mits je er ook iets voor terug krijgt. Het punt is alleen dat wij de afgelopen jaren als eenverdieners wel steeds meer belasting zijn gaan betalen, maar er niets voor hebben teruggekregen.”

Eenverdiener betaalt straks bijna zes keer zoveel belasting

Van der Staaij benadrukte dat de verschillen in belastingdruk tussen eenverdieners en tweeverdieners vooral de afgelopen jaren fors zijn opgelopen. Zo betalen eenverdieners met een inkomen van 40.000 euro inmiddels al bijna zes keer zoveel belasting als tweeverdieners met exact hetzelfde gezinsinkomen.

Uit berekeningen van het CBP blijkt dat bij ongewijzigd beleid eenverdieners er de komende vier jaar opnieuw op achteruit zullen gaan. Volgens Van der Staaij was dat de afgelopen jaren ook al het geval en leverden eenverdieners tussen 2010 en 2017 gemiddeld 2,4 procent aan koopkracht in. Tweeverdieners gingen er in diezelfde periode juist 2,8 procent op vooruit.

Van der Staaij benadrukte dat de verschillen in belastingdruk des te meer prangen omdat eenverdiener zijn voor veel eenverdienersgezinnen helemaal geen vrije keuze is. Van der Staaij: “Bijvoorbeeld omdat een van de partners chronisch ziek is of gehandicapt, langdurig werkloos is, nog studeert of al met pensioen is of voor de kinderen zorgt.”

Als het aan de SGP ligt, worden eenverdieners daarom vanaf volgend jaar net zo behandeld als tweeverdieners. In haar door het Centraal Planbureau (CPB) doorgerekende verkiezingsprogramma dicht de partij de hard gegroeide fiscale kloof tussen beide groepen in één klap totaal door een zogenoemd splitsingsstelsel in te voeren. Daardoor maakt het voor de inkomstenbelasting niet langer uit of een gezinsinkomen door één of beide partners samen is verdiend. Partners mogen hun inkomens in zo’n stelsel namelijk bij elkaar optellen en delen door twee, zodat de fiscaal voordeligste verdeling kan worden gekozen. Precies zoals dat nu al gangbaar is voor alle andere vormen van inkomen, zoals inkomen uit sparen en beleggen of uit een belang in een bedrijf.