SGP-jongeren imiteren D66

HARLINGEN. De 70 meter lange Ark van Noach is sinds afgelopen weekend weer terug in Nederland. Vier jaar lang meerde het houten schip af in havens in het noorden van Europa. Op de ark worden tal van Bijbelse geschiedenissen afgebeeld. Foto: Mozes met de stenen tafelen. Het is de bedoeling dat de ark de komende tijd een tournee maakt door Nederland. beeld Sjaak Verboom