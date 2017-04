SGP: Formatie mag mislukken

De SGP zou er “niet rouwig” om zijn als de formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks mislukken.

Dat stelde SGP-Tweede Kamervoorzitter Van der Staaij zaterdagmorgen tijdens zijn toespraak op de SGP-partijdag in Hoevelaken. Het is vooral de deelname van GroenLinks die Van der Staaij tegen de borst stuit: “Ondanks de winst van GroenLinks is het uitgesproken linkse blok in de Kamer historisch klein. De PvdA is door de kiezer ongenadig afgestraft.”

Als de formatiepoging op niets zou uitlopen, dan ziet de SGP voor zichzelf bij de formatie van een nieuwe regeringscoalitie géén rol weggelegd. Principieel is de partij niet tegen het dragen van regeringsverantwoordelijkheid, maar “als je niet nodig bent voor de meerderheid, ontbreekt de kans om geloofwaardig een vinger in de regeringspap te hebben. Dat is precies wat nu speelt. We zijn getalsmatig niet nodig.”

Daarbij komt volgens Van der Staaij dat op belangrijke ethische punten de verschillen met D66 “levensgroot” zijn. Daarom zou het “op zijn zachtst gezegd buitengewoon lastig zijn om herkenbaar en geloofwaardig deel uit te maken van een coalitie met deze partij.”

SGP wil film maken tegen euthanasie

De SGP-voorman zei tijdens zijn partijrede niet welke coalitie hij wél wenselijk acht. Desgevraagd zei hij dat de ChristenUnie aan moet schuiven in plaats van GroenLinks. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben in de Tweede Kamer samen 76 zetels en in de Eerste Kamer 38. Dat is de kleinst mogelijke meerderheid die in beide volksvertegenwoordigende organen mogelijk zijn.

Van der Staaij zei in de pauze dat zijn partij niet staat te trappelen om bij zo’n eventuele coalitie een gedoogrol te vervullen, Dat is volgens hem ook niet zo nodig omdat VVD, CDA, D66 en CU een absolute meerderheid hebben. De SGP is in principe bereid om de voorstellen van een dergelijke regering “op zijn merites” te beoordelen. Hij gaat er dan wel vanuit dat omgekeerd de regeringspartijen wensen van de SGP “welwillend” tegemoet treedt.