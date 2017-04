Senaat stemt over uitstel Oekraïneverdrag

Stemt de Eerste Kamer binnenkort over het EU-akkoord met Oekraïne of wachten de senatoren tot er een nieuwe regering is? Daar beslist de senaat dinsdag over. De PVV-fractie wil dat het Oekraïneverdrag controversieel wordt verklaard en heeft daar een stemming over aangevraagd.

De uitslag van de stemming staat eigenlijk al vast. Een meerderheid in de Eerste Kamer concludeerde vorige week nog dat een stemming over het Oekraïneverdrag niet zo politiek gevoelig ligt dat deze moet worden uitgesteld. De PVV wil dat de kwestie wel als ‘controversieel’ wordt bestempeld en vroeg een stemming aan.

Niet alleen in de Eerste Kamer is dinsdag het woord ‘controversieel’ aan de orde. In de Tweede Kamer wordt gestemd over de definitieve lijst van controversiële onderwerpen: kwesties die tot de vorming van een nieuw kabinet in de koelkast worden gezet. De Tweede Kamer heeft aanzienlijk meer onderwerpen aangewezen dan de senaat: de lijst beslaat zo’n 30 pagina’s.