Segers wil weten hoe definitief de breuk is

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wil eerst weten hoe definitief de breuk is tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. „Ik zie dat er ook nog hoop is. Dat moet eerst helder worden voordat wij de volgende stap zetten”, zei hij dinsdag.

Na het mislukken van de kabinetsformatie is de ChristenUnie in beeld gekomen. Met de partij van Segers hebben de VVD, CDA en D66 een nipte meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer. Ook in de Senaat kan deze coalitie terugvallen op een meerderheid.

D66-leider Alexander Pechtold voelt weinig voor een coalitie met de ChristenUnie. Hij wil een een „ruime meerderheid” en dat is niet de helft plus een, maakte hij maandag duidelijk. Segers snapt het bezwaar van D66. „Die zijn heel legitiem.” Ook zijn er inhoudelijke verschillen tussen D66 en CU, voegde hij eraan toe.