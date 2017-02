Segers paait voetballers en Van de Staaij lezers seculiere kranten

„Tot mijn achtste woonde ik in Lisse, daarna verhuisden we naar Friesland. Ik ben daar opgegroeid in een sterk orthodox-christelijke kerk, waar veel mensen moeite hadden met sport en zeker met voetbal. Ervoor betalen was taboe, maar in Leeuwarden, bij Cambuur, was het laatste kwartier altijd gratis. Dan gingen de hekken open en keek ik het laatste kwartier mee.”

Een citaat van ChristenUnielijsttrekker Segers in Voetbal International. Dat de CU-voorman een fervent voorstander is van voetbal komt in ieder geval niet door zijn opvoeding: „Mijn ouders vonden de ambiance te opgefokt: er werd gevloekt en gescholden. Voetbal International las ik in de bibliotheek. Alle elftallen kende ik uit mijn hoofd. Wij hadden geen televisie thuis. Dus voetbal was een beetje de verboden vrucht.” De vader van Segers was evangelist voor de gereformeerde gemeente in Leeuwarden.

Anno 2017 ziet Segers „verkiezingsthema’s als vrijheid en omzien naar elkaar terug in het voetbal. Dat is een samenleving in het klein.” Segers is fan van de Eindhovense club PSV.

Maar helemaal kritiekloos is de lijsttrekker niet: „Antisemitische spreekkoren zijn verschrikkelijke dieptepunten.” En op zondag zal Segers „niet snel naar een stadion gaan. ’s Avonds kijk ik wel de samenvattingen. Tenzij PSV heeft verloren. Het is heel flauw, maar dan kijk ik niet.”

Valentijnsdag

Zoals ChristenUnielijsttrekker Segers voetballiefhebbers probeert te paaien, poogt SGP-voorman Van der Staaij een wit voetje te halen bij de lezers van seculiere kranten. Op dinsdag, Valentijnsdag, adverteert de partij paginagroot in de Volkskrant, Het Parool en het Algemeen Dagblad. In het van oorsprong christelijke Trouw ontbreekt de advertentie ook niet.

SGP pakt uit met paginagrote Valentijnsadvertenties

De open brief van Van der Staaij bevat een valentijnsboodschap voor stellen om in elkaar te investeren. De trekker van de advertentie bestaat uit een stemvak waarin een rood hart is getekend.

In de brief noemt de SGP-lijsttrekker „een stabiele relatie, gebaseerd op liefde en trouw één van de kostbaarste dingen.”

Van der Staaij geeft heel concrete tips aan stellen: „Verras je geliefde. Niet alleen met een bos bloemen. Maar ook door een keer de stofzuiger te pakken terwijl je daar eigenlijk een hekel aan hebt.”