Segers debatteert niet op zondag; „jammer voor RTL, fijn voor de meiden”

CU-leider Gert-Jan Segers doet niet mee aan het RTL-verkiezingsdebat op zondag 5 maart. „Natuurlijk is een miljoenenpubliek in verkiezingstijd heel aantrekkelijk. Maar als je de zondag als rustdag los laat, krijg je hem niet snel meer terug. En die prijs wil ik niet betalen.”

Dat liet Segers weten via zijn Facebookpagina.

Hij kreeg recent de vraag van RTL om mee te doen aan het debat omdat er een plek in het debat vrijkwam. „Als fractie hebben we uit zelfbescherming een principiële streep getrokken bij de zondag.”

Eerder besprak de CU-lijsttrekker het met zijn vrouw. „De zondag is voor ons een heerlijk ontbijt, ontmoeting in de kerk met andere christenen en met God. Het is het spelen van een familiespel, wandelen over de hei, een goede maaltijd, een mooi gesprek, rust, aandacht voor elkaar, het wekelijkse telefoontje met mijn moeder. De mooiste dag van de week. En ik heb hem nodig om het de andere zes dagen vol te kunnen houden. Om dichtbij God, mijn vrouw en dochters te kunnen blijven.”

Segers verwijst naar zijn werkperiode in Egypte. „In de eerste eeuwen moesten ze werken op zondag, net als Egyptische christenen dat nu ook veelal moeten doen. Maar als we als christenen de kans hebben om die ene dag per week te besteden aan de ontmoeting met God en elkaar, dan nemen die dankbaar aan. Ik heb de zondag echt nodig. Het is m’n mooiste dag, een feest! Als ik dan niet de rust bewaar, komt die rust niet snel meer terug. Jammer voor RTL, fijn voor Rianne en de meiden. En voor mezelf en mijn politieke werk.”