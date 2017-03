Schotse premier hekelt eind lidmaatschap EU

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft woensdag het opzeggen van het lidmaatschap van de EU „een sprong in het duister” genoemd. Ze zei dat de Britse premier Theresa May ook negen maanden na het referendum over EU-lidmaatschap nog steeds niet duidelijk heeft kunnen maken wat de brexit precies betekent voor de samenleving en voor de economie.

May heeft woensdag in het parlement in Londen over de start van de brexit gesproken. Ze gaf de toespraak kort nadat ze per brief het EU-lidmaatschap had opgezegd. Volgens de regels van de EU moet nu binnen twee jaar de scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de rest van de unie worden geregeld.

May heeft woensdag beklemtoond dat de Britse regering namens heel het Verenigd Koninkrijk gaat onderhandelen. Ze wil daarbij geen uitzonderingen bedingen voor bepaalde delen van het VK. Sturgeon herhaalde in haar reactie dat ze een nieuw referendum over onafhankelijkheid van Schotland wil. Dat zou voor de feitelijke brexit in 2019 moeten worden gehouden en Schotland binnen de EU moeten houden. De Schotse bevolking is net als die van Noord-Ierland in meerderheid voorstander van EU-lidmaatschap.