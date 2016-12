Schippers wil minder abortussen

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat het aantal abortussen omlaag gaat. Ze vindt dat erg veel vrouwen abortus laten plegen. De minister zegt dat in een interview dat zaterdag in het Nederlands Dagblad verschijnt. Ze geeft daarmee voor het eerst een waardeoordeel over het aantal abortussen in Nederland.

Er worden nu ongeveer 30.000 abortussen per jaar uitgevoerd. „We doen veel aan voorlichting en preventie. Als je vervolgens naar dat cijfer kijkt, dan schrik ik daar wel van”, aldus Schippers. „Ik wil het abortuscijfer verder naar beneden zien te krijgen. Abortus is geen verkapte anticonceptie.”

De bewindsvrouw wil dat huisartsen een grotere rol krijgen in de begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen. In een abortuskliniek kan je anoniem naar binnen wandelen. Een huisarts kan volgens Schippers meer zorg op maat geven en eventueel voorkomen dat je nogmaals ongewenst zwanger raakt.