Schippers: Streven is kabinet voor de zomer

Het streven is een nieuw kabinet te presenteren voor de zomerpauze van de Tweede Kamer. Dat benadrukte informateur Edith Schippers donderdag. Zij bekijkt of een coalitie mogelijk is van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

„Ieders streven moet er mijns inziens op gericht blijven om voor het komende zomerreces een nieuw kabinet tot stand te brengen. Dat is en blijft ook mijn streven als informateur”, stelt ze in een brief aan de Tweede Kamer. Om die brief was gevraagd door partijen die niet betrokken zijn bij het overleg. Zij wilden weten hoe het er voorstaat na bijna zestig dagen onderhandelingen.

„De inzet aan de onderhandelingstafel is groot”, aldus Schippers. „In deze fase van de informatie is een precieze indicatie van het tijdpad voor de komende periode niet mogelijk, net zo min als uitsluitsel over de vraag of een akkoord wel of niet binnen bereik is.”