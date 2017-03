Schippers: nieuw kabinet voor zomer is streven

Informateur Edith Schippers kan zich „heel goed voorstellen dat het streven (van VVD, CDA, D66 en GroenLinks) is om voor de zomer een nieuw kabinet te hebben”. Dan kan de nieuwe regeerploeg nog een begroting voor volgend jaar opstellen.

Dat zei Schippers woensdag op een persconferentie na een eerste ronde van onderhandelingen tussen de vier partijen over de vorming van een nieuw kabinet. In dat een uur durend overleg ging het vooral over agendazaken. Vrijdag is het eerstvolgende overleg met de onderhandelaars, maar Schippers gaat de komende dagen al bij de vier partijen langs om te praten over het verdere verloop van de formatie. Dan moet ook duidelijker worden welke onderwerpen als eerste ter tafel zullen komen.

Niet alleen de lijsttrekkers komen op bezoek bij Schippers, ook een aantal hoge functionarissen zijn uitgenodigd. Vrijdag ontvangt de informateur de president van De Nederlandsche Bank, de directeur van het Centraal Planbureau en de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Voor maandag heeft Schippers de directeuren van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd aan te schuiven.

Schippers wil opener zijn over de formatie dan vier jaar geleden. Ze zal de pers donderdags bijpraten en „Nederland en de fracties zo veel mogelijk meenemen in het proces”. „De praktijk moet uitwijzen of dat lukt. Maar het is de intentie.” Schippers merkte wel op dat er voor onderhandelingen ook „vertrouwelijkheid nodig is”.