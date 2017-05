Schippers mag het nog een keer proberen

Edith Schippers (VVD) is woensdag door de Tweede Kamer opnieuw aangewezen als informateur om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te verkennen. Een meerderheid stemde voor het voorstel van VVD-leider Mark Rutte. Alleen de SP en Forum voor Democratie waren tegen. Schippers begint woensdag direct met de gesprekken.

De Kamer sprak woensdag over de mislukte onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks over een nieuw kabinet. Schippers was tijdens die gesprekken ook informateur. VVD-leider Mark Rutte en CDA-leider Sybrand Buma bevestigden dat zij niet denken dat een nieuwe poging met GroenLinks nog zin heeft. Ook Jesse Klaver van GroenLinks zei dat er maandag „een punt, geen komma” is gezet achter de onderhandelingen met zijn partij.

Tegelijkertijd oefenden CDA, D66 en ook GroenLinks druk uit op SP-leider Emile Roemer. Zij vinden dat hij de VVD niet zomaar moet uitsluiten, maar het gesprek moet aangaan. Roemer zelf wil een kabinet zonder de VVD en bleef daar woensdag ook bij.

Schippers zei tijdens het debat, nog voordat ze voor de tweede keer als informateur werd aangewezen, dat wat haar betreft deze week nog een nieuwe verkennende ronde moet worden gevoerd. Dan zouden er volgende week nieuwe onderhandelingen kunnen beginnen.

De naam die nu het vaakst wordt genoemd om aan te schuiven bij VVD, CDA en D66 is die van de ChristenUnie. Partijleider Gert-Jan Segers zei na het debat dat hij bereid is mee te praten als hij wordt uitgenodigd. Maar ook de ChristenUnie heeft een morele ondergrens, aldus Segers, doelend op medisch-ethische kwesties. Klaver gebruikte dezelfde term woensdag om uit te leggen dat er tijdens de onderhandelingen voor GroenLinks een grens was bereikt.

Lodewijk Asscher toonde zich ontevreden na afloop van het debat. Wat hem betreft is nog steeds niet duidelijk waarop de gesprekken nou precies vastliepen en daarmee staan andere partijen op een achterstand als ze nu aanschuiven.

„Niemand weet hoe het echt zit. En dat vind ik niet goed”, aldus de PvdA-leider. „De vraag aan andere partijen is om daar aan te schuiven, dat doe je dan onder een soort poort waarop staat ‘onder de principiële ondergrens van GroenLinks’. Ik geef het Gert-Jan Segers te doen.”