Schippers: Huidige registratie abortus volstaat

Artsen hoeven bij een abortus na een prenatale test niet te registreren welke afwijking er precies is vastgesteld.

Dat zei minister Schippers (Volksgezondheid) woensdag in de Tweede Kamer. CU en SGP hadden in een motie om de uitgebreidere registratie gevraagd. Aanleiding voor het verzoek is dat alle zwangere vrouwen vanaf 1 april de nieuwe screeningsbloedtest (NIPT) krijgen aangeboden. CU en SGP vrezen dat als gevolg daarvan meer foetussen met het syndroom van Down zullen worden geaborteerd.

Volgens Schippers wordt al geregistreerd in welk trimester de abortus plaatsvond en welk prenataal onderzoek er is gedaan. Meer vindt de bewindsvrouw niet nodig, omdat de vrouw volgens Schippers voor een abortus zelf mag bepalen of ze in een noodsituatie verkeert.

In een gezamenlijke motie vroegen de drie christelijke partijen CU, SGP en CDA Schippers erop toe te zien dat zwangere vrouwen beter worden voorgelicht en begeleid rond de test. Daarbij is het volgens hen belangrijk dat het beeld dat artsen schetsen over de beperkingen en de behandelmogelijkheden van kinderen met een Downsyndroom steeds zo actueel mogelijk is.

Schippers staat daar niet afwijzend tegenover. Ze wacht op de uitkomst van de stemmingen, vanavond.

De Kamer beslist donderdagavond ook over een oproep van het CDA aan Schippers om te monitoren of de informatievoorziening over de NIPT voldoende neutraal is, zodat ouders geen maatschappelijke druk ervaren om voor de test te kiezen.