„Schietbaan dodelijk ongeluk was onveilig”

De schietbaan in Ossendrecht waar vorig jaar een 35-jarige commando-instructeur omkwam door een schietincident, was onveilig en had nooit gebruikt mogen worden. Dat zou blijken uit documenten die in het bezit zijn van RTL Nieuws.

„Gezien het feit dat linnen wanden niet in staat zijn om projectielen af te vangen en een schutter geen zicht heeft waar zich verder personen op de schietbaan bevinden, acht ik de schietbaan in deze configuratie intern niet veilig voor gebruik van scherpe munitie”, luidt de beoordeling in een interne nota van Defensie.

Twee instructeurs zijn aangemerkt als verdachte in de zaak. Maar volgens advocaat Michael Ruperti die één van hen bijstaat, is er buiten hun schuld een jaar lang geoefend op een levensgevaarlijke locatie. „De veiligheid had vooraf beoordeeld moeten worden. Was dat gebeurd, dan was nooit het besluit genomen om daar te oefenen”, aldus Ruperti maandag.