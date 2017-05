Sørensen verliet PVV om afwijzing ledenplan

Ronald Sørensen verliet de PVV omdat Geert Wilders zijn plannen blokkeerde om beperkt leden toe te laten. „Elke keer zei hij: Dat gaan we niet doen. Na de vijfde keer besloot ik niet meer te solliciteren voor een senatorschap”, zegt de oud-senator in een zaterdag gepubliceerd interview met Trouw.

PVV-leider Wilders zou vrezen zijn grip op de partij te verliezen als leden worden toegelaten. Sørensen spreekt over over een „legitieme angst dat er misschien extreem-rechts binnenkomt als de PVV een ledenpartij wordt”.

Het voormalig Eerste Kamerlid van de PVV zegt Wilders „zeer erkentelijk” te zijn voor zijn senatorschap, maar weinig vertrouwen te hebben in de toekomst van de partij. „Het is veel geblaat, weinig wol”, stelt Sørensen. „Mensen stemmen uit arren moede op de VVD. Er moet iets gebeuren op rechts.”

Sørensen is positief over Thierry Baudet van het Forum voor Democratie: „Baudet is kritisch op de islam en wil bestuurlijke vernieuwing. Hij wil afscheid nemen van de provincies en de Waterschappen en referenda invoeren naar Zwitsers model. Ook daarvoor kreeg ik geen poot aan de grond in de PVV.”