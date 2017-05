Rutte: wij ploeteren voort

Niemand van VVD, CDA, D66 en GroenLinks wil de gesprekken over de vorming van een regering langer laten duren dan strikt noodzakelijk, hoe plezierig de sfeer aan tafel ook is. „Dag voor dag ploeteren wij voort”, aldus VVD-voorman Mark Rutte over het „harde werken” van het formeren.

Hij zei dat maandag na het jongste formatieoverleg op het Binnenhof. Hij benadrukte het verschil met vijf jaar geleden. Toen hadden de VVD en PvdA, als grote winnaars, nog geen twee maanden nodig. Nu gaat het om vier partijen: „Een stuk ingewikkelder”, aldus Rutte. Bovendien staat Nederland er volgens hem heel anders voor dan in 2012 met de economische crisis.

Hij wilde niet inhoudelijk ingaan op de voortgang van de huidige formatie onder leiding van informateur Edith Schippers, een VVD-partijgenote. De onderhandelingen gaan dinsdag verder vanaf 14 uur.

Ook de onderhandelaars van CDA, D66 en GroenLinks wilden maandag geen inschatting geven van de duur van de onderhandelingen. „Dat we morgen weer verder gaan”, antwoordde Jesse Klaver (GroenLinks) op de vraag wat de conclusie was na de onderhandelingen op maandag.