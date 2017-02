Rutte wel in debat bij regionale omroepen

VVD-leider Mark Rutte gaat in aanloop naar de verkiezingen op 15 maart een keer extra in debat met vijf andere lijsttrekkers. Rutte heeft zijn deelname toegezegd aan een debat dat Omroep Brabant en L1 op 11 maart samen houden, kondigden de regionale omroepen maandag aan.

De VVD-lijsttrekker kruist in Eindhoven de degens met Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA) en Emile Roemer (SP). PVV-lijsttrekker Geert Wilders is afgelopen weken niet ingegaan op een uitnodiging, aldus de omroepen.

Het debat gaat onder andere over de economische ontwikkeling in het zuiden, het gebrek aan vertrouwen in de politiek en de aanpak van criminaliteit.