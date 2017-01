Rutte naar World Economic Forum in Davos

Een flinke kabinetsdelegatie reist volgende week af naar het exclusieve World Economic Forum in Davos. In de Zwitserse plaats komen elk jaar ongeveer 2000 mensen uit de internationale politiek, bedrijfsleven en wetenschap bijeen om te praten over de grote sociale en economische problemen van de wereld.

Behalve premier Mark Rutte gaan ook ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën en eurogroepvoorzitter), Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ze nemen onder meer deel aan diverse gesprekssessies. Ook staan veel bilaterale ontmoetingen op de agenda’s.

Ook koningin Máxima zal drie dagen in Davos zijn. Zij doet dit in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Ze houdt een toespraak, bezoekt diverse bijeenkomsten en spreekt onder anderen met regeringsvertegenwoordigers en bankiers.