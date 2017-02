Rutte: eerlijke verhaal over AOW-leeftijd

VVD-lijsttrekker Mark Rutte wil het „eerlijke verhaal” vertellen over het verhogen van de AOW-leeftijd. Hij zei dat vrijdag in het Lijsttrekkersdebat in Nieuws en Co op NPO Radio 1, waar hij met SP-leider Emile Roemer en SGP-leider Kees van der Staaij discussieerde over de AOW-leeftijd.

De lijsttrekkers reageerden op de stelling dat de AOW-leeftijd op 65 jaar beter is voor jong en oud. Alleen de SP is het daarmee eens.

De woordkeuze van Rutte is opvallend. Oud-PvdA-leider Diederik Samsom gebruikte „het eerlijke verhaal” in 2012 in zijn succesvolle verkiezingscampagne.

Rutte zei dat het „eerlijke verhaal” is dat het simpelweg onvermijdelijk is om de AOW-leeftijd stap voor stap te verhogen „wil je een balans houden in Nederland tussen jonge en oud.” Volgens Rutte blijft een goede en welvaartsvaste AOW alleen dan betaalbaar.

Hij staat daarmee lijnrecht tegenover Roemer. „Op het moment dat je mensen met 65 met pensioen laat gaan, dan betekent dit dat jongeren een grotere kans hebben op de arbeidsmarkt”, stelt de SP-leider. Volgens hem is het ook veel respectvoller naar ouderen, omdat velen van hen werkloos zijn geworden en op hun leeftijd vergeefs naar een nieuwe baan solliciteren.