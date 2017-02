Rutte: bruggen slaan maar deels geslaagd

Het kabinet is zijn opdracht nagekomen om het land uit de economische en financiële crisis te halen. Maar het is er slechts „deels” in geslaagd om bruggen te slaan naar de samenleving. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag op zijn laatste wekelijkse persconferentie voor de verkiezingen.

‘Bruggen slaan’ was de titel van het regeerakkoord tussen VVD en PvdA toen het kabinet in 2012 aantrad. „In een samenleving als de Nederlandse zullen altijd ook verschillen zijn en verdere bruggen te slaan zijn. Maar op dat punt is ook veel gelukt”, aldus de premier.

Het land bestaat volgens hem aan de ene kant uit een „optimistische meerderheid”, maar ook uit een groep „die het gevoel heeft dat zij de prijs voor de crisis heeft betaald” .De komende jaren moet gezorgd worden dat ook die groep het herstel merkt, zei Rutte.