Rutte bij verkenner Schippers

VVD-leider Mark Rutte is maandag de eerste die bij verkenner Edith Schippers is aangekomen voor een gesprek over mogelijke regeringscoalities. Schippers spreekt maandag met alle dertien lijsttrekkers van wie de partij vorige week in de Tweede Kamer is gekozen.

Rutte zei niets toen hij bij de verkenner naar binnen ging. Na hem volgen onder anderen Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Geert Wilders (PVV). De gesprekken nemen de hele dag in beslag. Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) is om 19.15 uur de laatste die bij Schippers (VVD) langsgaat. De gesprekken worden gehouden in het Tweede Kamergebouw.

„Vandaag gaan we kijken hoe de partijen het verder zien”, zei Schippers vlak voordat ze aan de slag ging.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de verkiezingsuitslag en het verslag van de verkenner. Daarna zal de Kamer waarschijnlijk een of meer informateurs aanwijzen.