Roos weet VNL niet naar zege te leiden

Een succesvolle campagne voeren voor een referendum is andere koek dan het binnenhalen van Kamerzetels.

Die conclusie kan lijsttrekker Roos van VoorNederland (VNL) na woensdagavond trekken.

De oud-journalist wist in 2015 samen met anderen voldoende mensen op de been te krijgen om een volksraadpleging af te dwingen over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Na een mislukt avontuur met ex-advocaat Moszkowicz –hij bleek bij nader inzien toch niet de gedroomde lijsttrekker– gingen de ex-PVV-Kamerleden Bontes en Van Klaveren in augustus vorig jaar met Roos in zee. Die moest hen naar een verkiezingszege leiden.

Dat is niet gelukt, ondanks de tomeloze inzet van Roos, andere kandidaten, leden en vrijwilligers van VNL. Die conclusie wilde de lijsttrekker zelf nog niet trekken, woensdag op de uitslagenavond van zijn partij in Wassenaar. „We staan op 0,4 procent van de stemmen en 0,6 is goed voor een zetel. Dus alles kan nog. Ik ga pas morgenochtend wakker worden met een uitslag.” Toen Roos vanmorgen opstond, stond zijn partij echter nog steeds op 0,4 procent.