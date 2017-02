Roemer: de PvdA heeft links verkwanseld

„De PvdA heeft links aardig verkwanseld. Daar heb ik ook last van.” Dat zegt SP-leider Emile Roemer zaterdag in een interview in Het Financieele Dagblad. Hij schetst hoe de PvdA in 2012 de verkiezingen inging met „een links verhaal” en hoe daar na de formatie van het kabinet met de VVD niets van overbleef.

„Er is dankzij de PvdA een beeld ontstaan dat er met een links verhaal blijkbaar niet geregeerd kan worden. We moeten er harder voor knokken dan ooit tevoren”, aldus Roemer.

Dat de linkse partijen in de peilingen samen kleiner zijn dan de rechtse partijen, is volgens de SP-leider een rechtstreeks gevolg van het neoliberale beleid van de afgelopen 25 à 30 jaar. „Bij het neoliberalisme hoort ook een cultuur van ieder voor zich (..). Dat heeft veel gedaan met de sfeer in het land: de solidariteit is weg.”