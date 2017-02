Regering van Curaçao na zeven weken gevallen

De regering van Curaçao is zondag na ruim zeven weken gevallen. Dat heeft minister-president Hensley Koeiman zondagavond (lokale tijd) bevestigd.

Zondagmiddag zegden twee leden van Pueblo Soberano, de partij van de vermoordde politicus Helmin Wiels, hun steun aan Koeimans regering op waarmee de coalitie zijn meerderheid verloor. De fractie is het niet eens met de visie van de regering over de ontwikkeling van de ruimtelijke planning op het eiland.

Nadat de fractie het vertrouwen in Koeiman had opgezegd, bood de premier het ontslag van zijn regering aan bij de gouverneur.

Volgens Koeiman zullen er op 28 april nieuwe verkiezingen worden gehouden. Op 5 oktober werden voor het laatst verkiezingen gehouden op Curaçao. Toen won de partij van Koeiman, MAN, met een verschil van iets meer dan 300 stemmen de verkiezingen van de MFK, de partij van oud-premier Gerrit Schotte.

Schotte staat nu op zijn beurt al klaar om een nieuwe regering te vormen. Hij heeft inmiddels een verbond gevormd dat een meerderheid in het Curaçaose parlement heeft, elf van de 21 zetels.

De gouverneur van Curaçao moet een beslissing nemen of dat hij kan regeren, of dat er nieuwe verkiezingen komen.

Daarnaast loopt er nog een rechtszaak tegen Schotte waarin hij wordt beschuldigd van ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Vorig jaar werd hij daarvoor veroordeeld tot drie jaar cel en ontzegging van het passieve kiesrecht. Schotte ging in hoger beroep, er is alleen nog geen nieuwe zittingsdatum vastgesteld.