Reformatorisch Dagblad lanceert Christelijke Stemwijzer

Lastig om een keuze te maken tussen de drie christelijke partijen, CDA, ChristenUnie en SGP? De door woensdag door het Reformatorisch Dagblad gelanceerde Christelijke Stemwijzer kan daarbij helpen. Een beetje althans.

Stemwijzers zijn er te kust en te keur. Voor milieubeschermers, ondernemers, jongeren, of voor Israëlfans. Maar wie het RD leest, ís waarschijnlijk al van plan op een christelijke partij te stemmen. Voor hem of haar voegt de redactie aan het rijtje stemhulpen er nog één toe: de Christelijke Stemwijzer.

Door een oordeel te geven over een twintigtal stellingen kunnen bezoekers van de website vaststellen met welke christelijke partij hun opvattingen het meest overeenkomen. Kortom: ontdek de CDA’er, de CU’er of de SGP’er in uzelf.

In een bijgevoegde disclaimer meldt de redactie dat het instrument hoogstens bedoeld is als „suggestie” voor de partij waarop men kán stemmen. „Gebruik hem, maar wel met een korreltje zout”, luidt de bijgevoegde tekst.

De redactie vroeg onderstaande personen woensdag om de stemwijzer in te vullen.

Dr. ir. M. J. Zwankhuizen, SGP-raadslid in Scherpenzeel

„Ik kwam uit op 80 procent overeenstemming met de standpunten van de SGP, 45 procent met het CDA en 40 procent met de CU. Mooi dat dat overeenkomt met de landelijke stemwijzer die ik een paar weken geleden even snel heb ingevuld: toen stond de SGP ook op 1, VVD en CDA samen op 2, en de CU kwam daar een eind onder. De uitkomst verbaasde me niet. Als je een duidelijke mening over immigratie, islam, gezin en huwelijk hebt, kom je vanzelfsprekend bij de SGP uit. En ik schaam me ook niet voor het standpunt van mijn partij over de legitimiteit van de doodstraf. Als je daar ja op zegt, zit je bij de SGP.

Ik heb vanmorgen ingevuld wat ik vind, zonder erbij na te denken wat er in het verkiezingsprogramma staat. Van sommige punten weet ik dat zelfs niet eens: ik ben tegen verhoging van de accijns op alcohol en tegen het afremmen van de gasproductie in de provincie Groningen, maar ik heb geen idee wat de SGP daarvan vindt. Dit zijn vragen waar een willekeurige SGP’er niet direct over nadenkt, en hij weet dan ook niet altijd wat erover in het verkiezingsprogramma van zijn partij staat.

Het leenstelsel zadelt studenten met te hoge kosten op. Daarom heeft de SGP ertegen gestemd. Er staat echter niet in het verkiezingsprogramma dat de partij dit stelsel wil afschaffen. Daar ben ik wel voor.”

H. M. Palland-Mulder, CDA-fractieleider in Kampen

„Uitkomst: 75 procent overeenstemming met het CDA, 30 procent met de SGP en 25 procent met de CU. In die zin is de test geslaagd en ben ik dat ook als trouw CDA-lid (en kandidaat-Kamerlid).

De stemwijzer helpt zeker om een keuze te maken tussen de drie christelijke partijen. De grote thema’s en ook (al dan niet nuance)verschillen komen hierin aan bod: hoe om te gaan met radicalisering/jihadstrijders, vluchtelingen, gezinsbeleid, euthanasiewetgeving, leenstelsel in het onderwijs en arbeidsmarkt. De introductie is goed, waarbij ook de nuance van de uitkomst van de stemwijzer wordt weergegeven. Een prima initiatief, zeker voor de grote groep zwevende kiezers.

Wel heb ik een kanttekening: ik vind het wat verwarrend dat bij de uitslag een overzicht staat van de stellingen waarop ik hetzelfde stemde als de desbetreffende partij, maar dan staat er niet bij of dat voor of tegen de stelling was en eventueel waarom. Die toevoeging zou mijn inziens meerwaarde voor de deelnemer bieden. Vooral de toevoeging of de partij voor of tegen de stelling is, was handig geweest. Nu lijkt het bij de einduitslag of bijvoorbeeld het CDA net als ik voor de doodstraf is, maar feit is dat CDA tegen is en ik ook heb aangegeven tegen te zijn.

Ik miste de vraag of we maatschappelijke dienstplicht moeten invoeren.”

W. M. Dorst, CU-raadslid in Schouwen-Duiveland

„Mijn complimenten voor deze stemwijzer. De principiële christelijke punten komen een voor een aan bod. Ik had

75 procent overeenkomst met de ChristenUnie, 50 procent met het CDA en 45 procent met de SGP. Voor veel zwevende (christelijke) kiezers die nog twijfelen op welke partij zij gaan stemmen, is deze stemwijzer wellicht een goed middel om te helpen bij hun keuze. En wat die keuze ook is, ook via deze weg roep ik mijn medechristenen op om in ieder geval gebruik te maken van hun kiesrecht en te gaan stemmen.

Een aantal vragen vond ik persoonlijk moeilijk te beantwoorden, zoals over de gebedsoproep vanaf moskeeën en over het noemen van homo’s en gehandicapten in artikel 1 van de Grondwet.

Ik ben van mening dat er voor mantelzorgers die langere tijd mantelzorg bieden een vergoeding dan wel een tegemoetkoming zou moeten komen. Het is een gemiste kans dat de CU dat niet in haar programma heeft opgenomen. De overheid wil mensen zo lang mogelijk thuishouden, maar dan moet er wel wat tegenover staan. Je zult maar een baan hebben, de zorg voor de kinderen en dan ook nog eens 24/7 mantelzorger zijn voor bijvoorbeeld je dementerende moeder. Dat vraagt veel van mensen, en natuurlijk zullen de meesten dit met liefde doen, maar als de mantelzorger omvalt, is er wel sprake van een crisis.”